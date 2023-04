Les jeunes Bruxellois encouragés à entreprendre lors du concours "Future is here"

Les participants seront encouragés à présenter des projets entrepreneuriaux dans les domaines du sport, de l'artisanat gastronomique et des technologies, les trois thématiques retenues pour l'édition du concours de cette année. Des sujets "porteurs, représentant une plus-value pour Bruxelles, qui est en demande de ce type de nouvelles entreprises", selon la ministre. La sélection des propositions se base sur différents critères, dont leur aboutissement, leur faisabilité, ainsi que leur caractère innovant. Le samedi, les participants auront la possibilité d'être soutenus par des professionnels issus du monde de l'entreprise, afin d'approfondir le développement de leur projet et d'apprendre à le présenter de manière efficace. "Grâce à cette formation accélérée, les jeunes apprennent à compter sur leurs propres forces", note Monica Santalena, présidente de l'ASBL "100.000 entrepreneurs". "Cela leur permet aussi de comprendre comment attirer des investisseurs, ce qui représente une grande valeur ajoutée dans le milieu." Le dimanche, un jury sélectionnera la meilleure proposition dans chacune des trois catégories. Les lauréats gagneront notamment un abonnement de co-working, des formations offertes par l'agence régionale de promotion du commerce extérieur et des investissements hub.brussels, et la possibilité de réaliser une vidéo promotionnelle pour leur entreprise. En parallèle au concours, 300 étudiants d'universités et de hautes écoles participeront le vendredi 21 avril à des ateliers portant sur le marketing, la communication, la création d'entreprise, le financement de projet et les outils numériques. (Belga)