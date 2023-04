Les ventes de Barry Callebaut poursuivent leur redressement

Après le ralentissement des activités au premier trimestre (-5,1%) en raison des effets résiduels de la reprise progressive à l'usine de Wieze (Flandre occidentale), à nouveau opérationnelle depuis fin octobre après que des salmonelles y ont été détectées l'été dernier, les volumes constatés se sont progressivement redressés au deuxième trimestre (-0,5%), se félicite le chocolatier dans un communiqué mercredi matin. Le chiffre d'affaires s'est élevé au deuxième semestre à 4,18 milliards de francs suisses (4,21 milliards d'euros), en hausse de 7,9% en monnaies locales (+3,7% francs suisses). Une augmentation due au renchérissement des matières premières et au contexte inflationniste, détaille l'entreprise. Le résultat net pour la période se monte à 234,3 millions de francs suisses, en hausse de 10,4% en monnaies locales (+10,5% en francs suisses) par rapport au bénéfice net récurrent de l'exercice précédent. Ce résultat a notamment bénéficié d'un fort résultat opérationnel (EBIT), partiellement neutralisé par des coûts de financement nets légèrement plus élevés en raison de taux d'intérêt de référence en hausse et de charges d'impôt sur le revenu légèrement accrues, commente Barry Callebaut. "Nous sommes confiants de pouvoir maintenir un fort résultat opérationnel au second semestre. En raison du retard de la croissance des volumes, nous prévoyons maintenant que celle-ci s'avérera stable à modeste pour l'ensemble de l'exercice 2022/23", affirme le CFO Ben De Schryver. Le groupe a par ailleurs annoncé la nomination de l'Allemand Peter Feld au poste de CEO, en remplacement avec effet immédiat du Néerlandais Peter Boone, qui se retire après un an pour "raisons personnelles". (Belga)