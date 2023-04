L'inventeur du jeu au succès planétaire "les Colons de Catane" est mort

Traduit dans plus de 40 langues et vendu à plus de 40 millions d'exemplaires à travers le monde, le jeu, "Siedler von Catan" (en allemand), sorti en 1995, a pour objectif la colonisation de l'île de Catane, déserte au début de la partie. Le vainqueur est celui qui parvient à obtenir le premier dix points en construisant le plus de villes, de colonies et de routes, grâce à des ressources comme le bois ou le minerai, gagnées ou échangées tout au long de la partie. Âgé de 70 ans, Klaus Teuber est mort "des suites d'une grave et courte maladie le 1er avril", a précisé la société Kosmos, basée à Stuttgart dans le sud de l'Allemagne. Né en 1952, Klaus Teuber avait commencé sa carrière comme technicien dentaire avant de faire de sa passion son métier. (Belga)