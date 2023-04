McCarthy rencontre la présidente taïwanaise, malgré les menaces de la Chine

Des manifestants pro-Pékin et pro-Taïwan se faisaient face devant la bibliothèque présidentielle Ronald Reagan, dans la ville de Simi Valley, lors de l'arrivée de la dirigeante, officiellement en "transit" par les États-Unis sur le chemin du retour après une tournée en Amérique latine. Cette rencontre irrite grandement Pékin, les autorités chinoises ayant promis de "riposter" et multipliant les déclarations courroucées ces dernières semaines. La Chine considère que Taïwan est une de ses provinces à reprendre, en privilégiant une "réunification pacifique", mais sans exclure d'employer la force. Au nom de son principe d'"Une seule Chine", aucun pays n'est censé entretenir de liens officiels avec Pékin et Taipei en même temps. Lors d'un ultime avertissement lundi, le ministre des Affaires étrangères a rappelé que "la Chine est fermement opposée" à l'entrevue entre le troisième personnage de l'État américain et la dirigeante taïwanaise, issue d'un parti indépendantiste. Pékin a aussi expliqué être prêt à "défendre fermement sa souveraineté nationale et son intégrité territoriale", sans évoquer expressément d'éventuelles manœuvres militaires. Les États-Unis entretiennent de longue date une "ambiguïté stratégique" sur la question taïwanaise. Cette doctrine vise autant à dissuader la Chine d'envahir Taïwan qu'à empêcher les dirigeants de l'île de provoquer Pékin en déclarant officiellement son indépendance. Washington reconnaît Pékin depuis 1979, mais reste l'allié le plus puissant de Taïwan ainsi que son principal fournisseur d'armes. Le soutien à l'île est l'un des rares consensus au sein des deux partis au Congrès américain et sous le mandat de Tsai Ing-wen, Taïwan s'est rapproché des États-Unis. (Belga)