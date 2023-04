Premier League - Manchester United assure face à Brentford, Newcastle déroule à West Ham

Marcus Rashford mettait les Red Devils aux commandes sur un corner dévié de la tête par Marcel Sabitzer (1-0, 28e). De son côté, Newcastle a largement dominé West Ham (1-5) mercredi soir pour un match à rattraper dans le cadre de la 7e journée de Premier League. Après seulement sept minutes de jeu, Callum Wilson ouvrait le score pour les Magpies sur un centre millimétré de Saint-Maximin (0-1, 6e). Sept minutes plus tard, Joelinton doublait la mise et mettait les Hammers KO (0-2, 13e). Quelques minutes avant le retour aux vestiaires, Kurt Zouma réduisait l'écart et ramenait West Ham dans le match (1-2, 40e). Sur une erreur défensive, Callum Wilson s'offrait un doublé qui redonnait un peu d'air à Newcastle (1-3, 46e) dès la reprise de la seconde période. Alexander Isak et Joelinton mettaient définitivement les leurs à l'abri avec deux buts dans les dix dernières minutes de jeu (1-4, 82e; 1-5, 90e). Au classement, Newcastle reste sur la troisième marche du podium avec 53 points, suivi, avec le même nombre d'unités, par Manchester United, qui laisse derrière lui Tottenham (50 points). Newcastle et United doivent encore rattraper un match. (Belga)