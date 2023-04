Procès des attentats à Bruxelles - Mohamed Abrini veut réfléchir au futur "afin que cela ne se reproduise plus"

En matinée, lorsqu'il était interrogé par la présidente de la cour, "l'homme au chapeau" avait dit vouloir se concentrer "sur quoi faire pour que cela n'arrive plus". Le premier juge assesseur de la cour a voulu savoir ce qu'il entendait exactement par là. "Je ne prétends pas avoir la solution", lui a répondu Mohamed Abrini. Mais la guerre entre l'Occident et l'Orient continue de s'enliser, selon lui, les attentats se succédant les uns aux autres. "Il s'agit de vies, d'attentats, de morts brutales. Les procès se succèdent, les peines tombent, les attentats s'enchaînent..." "Nous devons donc réfléchir à ce que nous pouvons faire pour décourager les jeunes et penser à mettre en place quelque chose", a estimé l'accusé. "Parce que cela peut se reproduire dans quelques années et que c'est mieux que de condamner les gens lourdement." "Aujourd'hui, on passe à autre chose et on attend de voir ce qu'il se passera dans le futur. Mais il vaut mieux prévenir que guérir", a-t-il conclu. (Belga)