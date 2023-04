Qualifications Euro U19 féminin 2023 - La Belgique battue par la Finlande dans son premier match

Lotta Lindström (23e) et Oona Sevenius (34e et 45e+1) ont marqué les buts finlandais. Dans l'autre rencontre du groupe, les Pays-Bas ont battu 5-0 la Bulgarie. Les jeunes Red Flames, entraînées par Xavier Donnay, joueront samedi contre les Pays-Bas et mardi prochain contre la Bulgarie. Même si elles sont qualifiées d'office, les Belges participent à ces qualifications car elles auront un impact sur les prochaines qualifications. Les vainqueurs de groupe se qualifient pour la finale de l'Euro tandis que les équipes qui terminent en dernière position seront reléguées en Ligue B pour le premier tour des qualifications 2023/2024. Si la Belgique termine en tête de son groupe, c'est le deuxième qui se qualifiera. (Belga)