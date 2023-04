Sécurité sociale - Les jeunes bénéficiaires de l'intervention majorée sont de plus en plus nombreux

Selon l'Agence Intermutualiste AM, ce nombre a crû de 54% entre 2021 et 2022. Cela concerne près d'une personne sur cinq. D'après la Mutualité Chrétienne, cela s'explique par des évolutions législatives et le développement de nouvelles procédures administratives. "Parmi les personnes éligibles, l'Université d'Anvers a estimé que 45% des 18-64 ans n'en bénéficient pas alors qu'ils y ont bien droit. Ce taux de non recours au droit est alarmant", a souligné la vice-présidente de la Mutualité Chrétienne, Elisabeth Degryse, citée dans un communiqué de la MC. Selon celle-ci, l'étude démontre que les familles monoparentales, les invalides -de l'ordre de 500.000 en Belgique-, les femmes et les pensionnés, les chômeurs sont plus à risque de bénéficier du statut BIM que d'autres catégories sociales. Mme Degryse demande d'adapter la législation pour que les mutuelles puissent, après analyse, ouvrir d'office le droit au statut BIM à une série de profils pour réduire ce non recours au droit, notamment pour les personnes isolées et les familles monoparentales. L'étude des bénéficiaires du statut BIM passant par la Mutualité Chrétienne révèle qu'en 2022, 18,1% de ceux-ci maximum 18 ans contre 11,6% en 2008. La situation "interpelle" dans les grandes villes", a souligné Elisabeth Degryse. A Bruxelles 37% des jeunes de 18 ans et moins sont BIM (35% à Charleroi, et 40% à Anvers). Ces chiffres sont à mettre en parallèle avec le revenu moyen par habitant, 12% plus bas que la moyenne nationale à Anvers, 21% à Bruxelles et 28% à Charleroi, selon Statbel. (Belga)