TC Mons - Trois peines de prison pour un délinquant sexuel originaire de Baudour

L'homme âgé de 27 ans était poursuivi pour avoir agressé une femme qui faisait son jogging le long de la Lys, en Flandre. Surgissant d'un buisson, il avait tenté de l'embrasser de force avant de frotter son sexe contre la jambe de la victime. Il était aussi poursuivi pour des faits de voyeurisme qui ont eu lieu dans un vestiaire de la piscine de Courtrai. L'homme se serait faufilé par l'entrée de secours pour glisser son GSM sous la porte d'une cabine et filmer une mineure qui se déshabillait. En outre, le suspect avait été aperçu un peu plus tôt à la gare d'Harelbeke en train de se masturber devant une femme. Un même fait, commis à Dendermonde, lui était reproché. Le prévenu s'était aussi fait passer pour un professeur de l'Institut Saint-Luc de Tournai, où il a glissé son téléphone sous la jupe d'une étudiante. Celle-ci l'a reconnu dans le train reliant Tournai et Mons. Il était en état de récidive légale, ayant déjà été condamné pour des infractions à caractère sexuel. (Belga)