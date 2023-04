Tour du Pays Basque - Vingegaard après son doublé : "Je suis heureux et fier de gagner ici"

"Je suis très heureux et fier de gagner ici aujourd'hui", s'est réjoui Vingegaard juste après la course. "Je remercie mes coéquipiers pour le travail effectué. Non seulement dans l'étape d'aujourd'hui, mais aussi celles avant. Et j'aime gagner ici au Pays basque. C'est un beau parcours, un de mes préférés. C'est toujours amusant de rouler ici." La troisième étape de mercredi ressemblait à une course ardennaise difficile. "C'était très dur. Pas seulement la dernière ascension, mais en fait presque toutes les ascensions aujourd'hui. Et la pente finale était très, très, très raide. Mais je me sentais bien et je voulais y aller. Apparemment, il y a eu une chute derrière moi, mais je ne l'ai pas vue. Je ne m'attendais pas à gagner avec une si grosse avance (deux secondes), mais peut-être que cette chute y est pour quelque chose." Vingegaard est désormais en tête du classement général avec cinq secondes d'avance sur son premier poursuivant, le Basque Mikel Landa. "J'espère que je pourrai garder ce maillot, mais je prends les choses au jour le jour. Il y a beaucoup d'étapes plus difficiles devant nous. Je donne tout ce que j'ai chaque jour. Et même si je perds le maillot, je continuerai à me battre." Le Tour du Pays basque se termine samedi. Les trois prochaines étapes sont également vallonnées, mais il n'y a plus d'arrivées en montée. (Belga)