Trophée Princesse Sofia - Emma Plasschaert bondit au 10e rang en ILCA 6, Maenhaut/Geurts troisièmes en 49er FX

Plasschaert a commencé la journée par une 9e place avant de remporter les deux courses suivantes. Comme le plus mauvais résultat n'est plus pris en compte, à savoir sa 29e place de la première régate, elle gagne 23 positions au classement pour s'installer au 10e rang avec 21 points. L'Américaine Charlotte Rose (8 points) a pris la tête devant l'Australienne Zoe Thomson et la Néerlandaise Marit Bouwmeester (12 points chacune). Eline Verstraelen (89 points) est 51e. En ILCA 7, William De Smet a grimpé du 19e au 9e rang grâce à des 6e, 6e et 3e places. Il totalise 19 points, 14 de plus que le leader, le Croate Tonci Stipanovic. En 49er FX, Isaura Maenhaut et Anouk Geurts ont terminé les quatre régates du jour en 5e, 21e (pas comptabilisé), 1re et 2e position, ce qui leur permet de grimper au 3e rang avec 19 points, à cinq longueurs des Néerlandaises Odile Van Aanholt et Annette Duetz. En 49er, Yannick Lefebvre et Jan Heuninck (17es, 13e et 32es mercredi) ont reculé de la 5e à la 33e place avec 38 points en 5 régates. Les Irlandais Robert Dickson et Sean Waddilove (10 points) trônent en tête. En Nacra 17, Lucas Claeyssens et Mira Vanroose sont 40es avec 77 points. Les Italiens Gianluigi Ugolini et Maria Giubilei (6 points) sont premiers. Daan Baute (34 points) est 58e en Formule Kite après huit régates. Le Français Axel Mazella (6 points) est en tête. Minh Claeys (173 points), qui n'a disputé que deux courses, est 113e. En IQ FOIL, Cyril Evrard (329 points) est 130e. Le Français Nicolas Goyard (8 points) est aux commandes. (Belga)