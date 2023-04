Un mercredi sous le soleil avant le retour de la pluie

Dans la nuit de mercredi à jeudi, la nébulosité augmentera. A l'est, où le ciel restera plus longtemps dégagé, les températures chuteront pour atteindre des minima de ­-5 à +1 degrés. Dans le centre, les minima se situeront entre 1 et 3 degrés et, à l'ouest, ils seront compris entre 3 et 5 degrés. Jeudi, le ciel sera couvert avec des pluies dans l'ouest du pays dès le début de la journée. Ces précipitations atteindront rapidement le centre dans le courant de la matinée, puis l'est du pays dès la mi­-journée. En fin d'après­ midi, le ciel deviendra plus changeant à l'ouest du territoire, avec des éclaircies et des averses locales. Les maxima seront compris entre 5 ou 6 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 11 ou 12 degrés à l'ouest. Le vent sera modéré et s'orientera au secteur sud à sud­-ouest, puis au secteur ouest à sud­-ouest dans la partie occidentale du pays, avec des rafales jusqu'à 50 km/h. Des conditions similaires sont attendues vendredi. (Belga)