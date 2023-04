WTA Bogota - Elise Mertens gênée par une blessure à l'épaule face à Mirjam Bjorklund

Tête de série N.1 en Colombie, Mertens, 29e mondiale, a été battue en trois sets mardi 6-1, 4-6, 7-6 (7/3) face à la Suédoise Mirjam Bjorklund (WTA 133). Dans la foulée de la rencontre, la Limbourgeoise a confié sur sa story Instagram qu'elle était blessée à l'épaule. "J'ai continué à me battre mais le corps n'a pas voulu suivre. Il est temps de récupérer, rentrer à la maison et me préparer pour la suite", a encore écrit Mertens. La semaine dernière, la N.1 belge avait atteint les huitièmes de finale du tournoi WTA 1000 de Miami, battue par la Kazakhe Elena Rybakina, future finaliste. (Belga)