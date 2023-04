14 millions wallons pour aider les pays en développement face aux dérèglements climatiques

L'augmentation des moyens accordés à ce financement rencontre les objectifs fixés à la Wallonie dans le cadre du Burden Sharing, c'est-à-dire la répartition des efforts en matière climatique entre les Régions et l'État fédéral, précise-t-il. Sur les 14 millions d'euros libérés, 5,3 millions iront au Fonds pour l'adaptation; 2,7 millions d'euros au Fonds pour les pays les moins avancés; 2 millions d'euros au volet énergie renouvelable du projet d'ENABEL au Sénégal; 2 millions d'euros sous forme de donation au volet du fonds CVF & V20 Joint Multi Donor Fund; 1 million à IRENA (Agence internationale des énergies renouvelables); 500.000 euros au volet climat de projets existants du portefeuille APEFE/WBI; 400.000 euros au Fonds vert pour le climat et 100 000 euros à la Coalition pour le climat et l'air pur. (Belga)