Agfa Offset s'appelle désormais ECO3

Agfa a vendu la division à Aurelius l'été dernier. L'acquisition a été finalisée cette semaine. La société fabrique, entre autres, des plaques d'impression, des fournitures d'impression et des logiciels pour les imprimeries. Agfa ne compte plus que trois autres divisions: Radiology Solutions (appareils et logiciels pour la radiologie), HealthCare IT (logiciels pour la consultation d'images médicales) et Digital Print & Chemicals (imprimantes et encres industrielles). (Belga)