Apprendre les langues: des bourses pour les jeunes et les chômeurs en Wallonie

Des plans langues existent au sud du pays déjà depuis quelques années mais, à présent, selon la ministre wallonne de l'Emploi, Christie Morreale, il s'agit de mieux recentrer les aides sur les besoins. Pour les jeunes de plus de 18 ans, il est question de bourses de 350 à 2.000 euros, qui peuvent être utilisées pour un apprentissage (néerlandais, anglais ou allemand) dans une école de langue en Belgique ou en Europe, ou encore en entreprise. Ce sont plutôt des bourses "de courte durée", explique la ministre, c'est-à-dire de deux à quatre semaines, mais il existe aussi des bourses pour des immersions de longue durée (un ou deux semestres). Pour les demandeurs d'emploi, une priorité particulière est accordée au public qui rencontre des difficultés financières. En outre, désormais, le niveau d'étude ne comptera plus: il n'est donc plus requis d'avoir un niveau de bachelier. (Belga)