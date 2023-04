Asile et migration - Allemagne: pas de plafond à l'accueil mais pas de deniers en plus pour les entités locales

"Je trouve cela étrange que maintenant, au début du mois d'avril, on dit déjà que l'argent n'est pas suffisant pour cette année", a déclaré la ministre Nancy Faeser dans une déclaration dans la presse. Elle a rappelé que Berlin avait débloqué l'équivalent de 4,4 milliards d'euros pour la cause, et que le niveau fédéral avait pris à sa charge les allocations pour les réfugiés ukrainiens. Elle a reconnu que la situation était difficile pour de nombreuses entités mais a refusé l'idée d'un plafond. '"Nous sommes confrontés à une terrible guerre au milieu de l'Europe. Huit réfugiés sur 10 viennent d'Ukraine. Il ne peut pas y avoir de limite à l'humanité", a martelé Mme Faeser. Les enfants et les adolescents parmi les réfugiés de guerre sont ceux dont il faut prendre soin "de la meilleure des façons possible", a-t-elle fait part dans les médias du groupe Funke, admettant observer une augmentation de faits de délinquance de la part de jeunes Ukrainiens. "Les gens qui ont fui la guerre emportent avec eux des expériences horribles. De telles expériences de violences peuvent avoir un effet durable". Un tiers du plus d'un million d'Ukrainiens qui ont fui l'invasion russe pour chercher refuge en Allemagne sont mineurs. "L'année passée, nous avons eu plus de 3.700 enfants ou adolescentes suspectés d'avoir commis des infractions. En 2021, avant la guerre de Vladimir Poutine, il n'y en avait que quelques centaines", a décrit la ministre allemande. (Belga)