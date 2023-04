Attaque de convoi de fonds déjouée à Johannesburg: 9 assaillants tués par la police

La police avait localisé l'équipe juste avant son passage à l'acte, à Sebokeng, un canton du sud de Johannesburg, alors que les suspects étaient déjà en route pour attaquer un véhicule de transport de fonds jeudi matin. "Une fusillade s'en est suivie", a déclaré la porte-parole de la police, Athlenda Mathe, dans un communiqué: "au total, huit suspects ont été déclarés morts sur les lieux, tandis que le neuvième suspect est décédé à l'hôpital". Trois autres ont été blessés. Le groupe était soupçonné d'être à l'origine d'une série de cambriolages dans la région de Johannesburg. Six fusils, des explosifs "prêts à exploser" et quatre véhicules ont été saisis sur les lieux, a précisé la porte-parole de la police. Les convois de fonds sont régulièrement ciblés par les criminels en Afrique du Sud, pays en proie à une forte criminalité. Cette semaine, deux passants ont été tués et un autre blessé après s'être retrouvés sur les lieux d'un vol à Benoni, à l'est de Johannesburg. Les meurtres en Afrique du Sud ont encore augmenté, selon les derniers chiffres officiels de la criminalité publiés en février. Entre octobre et décembre 2022, 7.555 personnes ont été assassinées, dont 3.144 avec une arme à feu, selon les statistiques de la police. Soit plus de 82 meurtres par jour, une augmentation de plus de 10% par rapport à la même période l'année dernière. (Belga)