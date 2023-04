BNXT League - Liège prolonge le contrat de Bram Bogaerts jusqu'en 2025

Bogaerts, 25 ans, a rejoint Liège lors de la saison 2021-2022 après cinq saisons passées à Kangoeroes Malines, son club formateur. Cette saison, il tourne à 6,9 points, 2,6 rebonds et 1 assist en 20 minutes de moyenne. "Nous sommes heureux de vous annoncer que Bram Bogaerts a décidé de prolonger son contrat avec RSW Liège Basket pour les deux prochaines années. Nous voulons exprimer notre gratitude envers Bram pour sa fidélité, son engagement et sommes ravis de le voir continuer à miser sur son jeu offensif et son shoot à 3 points pour amener l'équipe à ses objectifs", a écrit le club dans son communiqué. Repris par des investisseurs américains au mois de décembre, Liège occupe actuellement la 4e place de l'Elite Silver de la BNXT League. (Belga)