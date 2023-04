Conflit israélo-palestinien - Nouveaux affrontements nocturnes à Jérusalem pour la seconde nuit consécutive

Lors des rassemblements, de jeunes Palestiniens ont lancé des feux d'artifice et des pierres prenant pour cibles des agents de police mercredi soir. Ils tentaient aussi de se barricader à l'intérieur de la mosquée, l'un des lieux de culte musulmans les plus emblématiques au monde, rapportent les médias israéliens citant la police. Celle-ci affirme que les Palestiniens tentaient d'interdire les fidèles de sortir de la mosquée mais les autorités sont parvenues à rendre la voie libre. La nuit auparavant, plusieurs personnes ont été blessées dans d'autres affrontements sur le même site. Selon la police, environ 350 personnes ont été arrêtées. Les forces de l'ordre ont eu recours à du gaz lacrymogène, des bâtons, des balles en caoutchouc pour évacuer la mosquée. Une quarantaine de Palestiniens ont été blessés, selon le Croissant Rouge. Les heurts qui ont éclaté à l'intérieur sont survenus alors que les musulmans ont atteint le milieu du mois de ramadan et que les juifs célèbrent la Pâque depuis mercredi soir, dans un climat particulièrement tendu entre Israéliens et Palestiniens depuis le début de l'année. Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit "choqué et consterné" par les "violences et coups" des forces de sécurité israéliennes. (Belga)