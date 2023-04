Deux personnes recherchées pour avoir pris le train avec un ornithorynque interpellées

Un homme de 26 ans, accompagné d'une femme, a été aperçu jeudi dans un train de banlieue avec un ornithorynque sauvage emmailloté dans une serviette de bain. L'homme comparaîtra samedi devant un tribunal pour des infractions présumées en matière de protection animale. Il est accusé d'avoir retiré l'animal de son habitat naturel, un cours d'eau dans le nord du Queensland, et de l'avoir emmené dans un train, puis dans un centre commercial. La police du Queensland a déclaré dans un communiqué que "le couple a été vu en train de montrer l'animal à des personnes dans le centre commercial". L'animal aurait depuis "été relâché dans la rivière de Caboolture" mais n'aurait "pas encore été localisé par les autorités", laissant planer le doute sur son état de santé, a indiqué la police. Des photos de vidéosurveillance prises mardi montrent un homme en tongues se promenant sur le quai d'une gare au nord de Brisbane tout en portant l'ornithorynque - de la taille d'un chaton - sous le bras. L'homme et la femme ont ensuite enroulé l'animal dans une serviette de bain, "en le tapotant et en le montrant aux autres passagers", a indiqué la police. La législation du Queensland en matière de conservation interdit de prendre des ornithorynques dans la nature, sous peine d'une amende maximale de 430.000 dollars australiens (264.000 euros). Animal nocturne, farouche, l'ornithorynque, un des rares mammifères qui pond des oeufs, ne se rencontre plus aujourd'hui que dans l'est de l'Australie. Il se nourrit de vers, d'insectes et de petits crustacés. (Belga)