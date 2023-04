Engie n'a pas encore commandé le combustible pour prolonger Doel 4 et Tihange 3

Le 15 mars dernier, l'opérateur des centrales, Engie, a adressé un courrier à la ministre de l'Énergie, Tinne Van der Straeten (Groen) pour lui faire savoir qu'il compte attendre d'être certain de la prolongation pour 10 ans des réacteurs nucléaires Doel 4 et Tihange 3 avant de commander le combustible nécessaire à leur fonctionnement après 2025, selon L'Echo. L'accord intermédiaire trouvé en janvier prévoit qu'Engie vise un redémarrage des unités dès novembre 2026, mais sans obligation de résultat avant novembre 2027. Pour y parvenir, la commande de combustible dans les plus brefs délais est l'une des tâches les plus urgentes à effectuer. "Notre message est qu'il est urgent de trouver un accord", affirme l'énergéticien. De son côté, le cabinet Van der Straeten ne confirme ni n'infirme la réception de la lettre en question et cherche à éviter tout commentaire risquant de parasiter les discussions. "Il y a eu plusieurs échanges de courriers. Cela fait partie des négociations, cela veut dire qu'on discute intensément", explique Stéphanie Maquoi, porte-parole, citée par L'Echo. (Belga)