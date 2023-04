Finale de la Coupe du monde de dressage - Jorinde Verwimp heureuse après sa 11e place dans la première épreuve

La championne olympique allemande Jessica von Bredow (TSF Dalera BB) l'a emporté avec 79,922%. Sa compatriote Isabell Werth (DSP Quantz) a pris la deuxième place avec 77,485%. Verwimp, qui a participé aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro en 2016, dispute pour la première fois la finale de la Coupe du monde. Charler est son nouveau cheval en Grand Prix et cette compétition constitue surtout une bonne expérience en vue de l'Euro de cette année et des éventuels Jeux Olympiques de l'an prochain. "Pour Charler, c'est tout nouveau, il doit accumuler des kilomètres et s'habituer aux championnats", a expliqué Verwimp. "C'est dommage d'avoir manqué de peu les 70%, mais je suis soulagée de la façon dont Charmer digère. Mon objectif initial était de ne pas terminer dernière. Nous représentons la paire la moins expérimentée du top mondial." "Je savais que je n'aurais pas accompli de super prestation", a continué Verwimp. "Il s'agit surtout d'engranger de l'expérience et cela fait du bien de constater que Charmer est de plus en plus constant à chaque compétition. Il y a de moins en moins d'erreurs dans nos Grands Prix. Ce n'est certainement pas encore terminé, mais nous progressons. Et dans une finale de Coupe du monde, le jugement est de toute façon plus sévère que dans une compétition moyenne. Je suis satisfaite de ce résultat", a conclu Verwimp, qui disputera la reprise libre musique vendredi. (Belga)