FWB: Un dispositif d'urgence pour prévenir la fermeture de crèches

Le dispositif validé jeudi entend agir en amont afin de permettre à toute crèche en difficulté, quel que soit son pouvoir organisateur, de solliciter un soutien particulier de l'Office de l'Enfance et de la Naissance (ONE). Concrètement, les structures concernées pourront demander une aide financière directe et ciblée afin de garantir leur viabilité à court terme. Le financement du poste de direction par l'ONE sera en outre accéléré pour les crèches en difficulté. L'ONE est également chargée d'explorer d'autres pistes de solutions, comme la mise en place de réserves de recrutement et des équipes mobiles d'intervention. Dans les cas où une fermeture ne pourrait pas être évitée, la cellule parents-accueil de l'ONE effectuera alors une analyse de l'offre de places disponibles localement pour les parents concernés. Les autres structures d'accueil situées dans les environs d'une crèche fermée pourront bénéficier d'incitants et de dérogations pour contribuer à la continuité de l'accueil de ces enfants. Ainsi, il sera désormais possible, de manière très limitée et balisée, d'étendre temporairement la capacité d'accueil d'une crèche située à proximité qui accueillera ces enfants. "Accompagner les parents, identifier des solutions, soutenir chaque milieu d'accueil pour garantir l'accueil et éviter les pertes de place, que ce soit une accueillante à domicile, une crèche privée ou une crèche subventionnée, voilà l'objectif de ce dispositif", selon la ministre de l'Enfance, Bénédicte Linard, citée dans un communiqué jeudi. La Région bruxelloise et la Wallonie ont été confrontées ces derniers mois à plusieurs fermetures inopinées de crèches. Ces fermetures avaient placé les parents dans l'obligation de trouver au pied levé une solution pour la garde pour leur progéniture. (Belga)