Guerre des douanes contre des sociétés de Liege Airport

"Nous avons actuellement 74 dossiers en cours devant le tribunal correctionnel de Liège, et 10 autres dossiers ont été transférés à Anvers. Pour les opérateurs principaux, visés dans plusieurs dossiers chacun, nous réclamons environ 72 millions d'euros en droits de douane, à majorer des intérêts de retard et des amendes", explique à L'Echo Florence Angelici, porte-parole du SPF Finances. Les douanes belges reprochent à une dizaine d'entreprises basées à Liege Airport d'avoir sous-évalué la valeur des marchandises importées de Chine et destinées à l'e-commerce, créant ainsi un préjudice au contribuable. Ces dossiers interviennent en parallèle de la vaste opération de police menée à l'initiative du parquet européen à Liege Airport, qui soupçonne la société de logistique à capitaux chinois Easylog d'avoir fraudé la TVA à hauteur de 303 millions d'euros. (Belga)