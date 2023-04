Invasion de l'Ukraine - Arrivée en Turquie du chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov

M. Lavrov a rencontré son homologue turc Mevlut Cavusoglu lors d'un dîner de rupture du jeûne du Ramadan dans la capitale Ankara. Il doit donner une conférence de presse conjointe avec M. Cavusoglu puis rencontrer le président Recep Tayyip Erdogan. La Turquie, membre de l'OTAN, tente de persuader la Russie et l'Ukraine de reprendre les pourparlers de paix, espérant ainsi tirer parti des efforts diplomatiques déployés l'année dernière. "Malgré la complication de la situation internationale, le dialogue politique russo-turc, principalement au niveau des chefs des deux Etats, se poursuit", a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué publié avant le début de la visite de M. Lavrov. Le chef de la diplomatie russe, qui s'est rendu en Turquie pour la dernière fois en juin, doit également discuter avec les responsables turcs de l'accord sur les céréales, qui, selon le ministère russe des Affaires étrangères, a été prolongé "dans un geste de bonne volonté pour soixante jours supplémentaires". La Turquie a demandé une prolongation de 120 jours, conformément à l'accord initial. L'Ukraine est l'un des principaux producteurs de céréales au monde. L'accord négocié par Ankara et les Nations unies en juillet 2022 a pour l'instant permis l'exportation de plus de 25 millions de tonnes de céréales. Le président russe Vladimir Poutine et M. Erdogan entretiennent des relations étroites, soit par téléphone, soit lors de rencontres en tête-à-tête. L'année dernière, ils se sont rencontrés quatre fois. (Belga)