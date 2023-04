Jupiler Pro League - La CBAS se penche vendredi sur le dossier du match arrêté Charleroi-Malines

Le 12 novembre dernier, la rencontre avait été interrompue à un quart d'heure de la fin à cause de jets de fumigènes et de projectiles des supporters carolos alors que les Zèbres menaient 1-0. Le 17 mars dernier, le Conseil disciplinaire de l'Union belge de football avait décidé que la rencontre devait être rejouée dans son intégralité suite à un vice de procédure. Selon la décision de l'Union belge, Jan Boterberg, l'arbitre de la rencontre, a décidé trop vite de l'arrêt de la partie, sans consulter les forces de police alors que c'est obligatoire dans le règlement. Le Conseil disciplinaire a donc décidé de faire rejouer le match mais à huis clos pour garantir "la sérénité et le calme" autour de la rencontre. Dans la foulée, le Parquet de l'Union belge a fait appel de la décision tout comme le club malinois qui a interjeté appel devant la CBAS. Anderlecht, Louvain, Westerlo et le Cercle Bruges se sont portés partie civile et assisteront aux débats étant donné l'importance de ce match dans la course aux playoffs 2. L'instance se penche sur le dossier vendredi, à huis clos, et rendra une décision "le plus vite possible". La CBAS ne traite pas du fond de l'affaire, mais doit vérifier si la décision prise est bien conforme aux règlements de la fédération belge de football. Sa décision est sans recours. Le club carolo a déjà écopé d'une sanction d'un match à huis clos et d'une amende de 10.000 euros. (Belga)