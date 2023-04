La Chine promet une réponse "déterminée" après la rencontre Tsai-McCarthy

"En réponse aux actes de collusion gravement erronés entre les États-Unis et Taïwan, la Chine prendra des mesures déterminées et efficaces pour sauvegarder la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale", a indiqué le ministère chinois des Affaires étrangères dans un communiqué publié par l'agence Chine Nouvelle. Le ministère a exhorté Washington à "cesser de s'engager dans une voie erronée et dangereuse". La Chine considère que Taïwan est une de ses provinces à reprendre, par la force si nécessaire, et considère toute rencontre entre des dirigeants taïwanais et étrangers comme une atteinte à sa souveraineté. Sur le chemin du retour après une tournée en Amérique centrale, Mme Tsai a rencontré mercredi en Californie M. McCarthy et une délégation de la Chambre des représentants américaine, saluant le soutien "indéfectible", selon elle, de Washington à Taïwan face à Pékin. En août dernier, après une visite à Taïwan de Nancy Pelosi, prédécesseur de M. McCarthy, Pékin avait mené des manœuvres militaires sans précédent autour de l'île plusieurs jours durant. Au nom de son principe d'"une seule Chine", aucun pays n'est censé entretenir de liens officiels avec Pékin et Taipei en même temps. Seuls 13 Etats reconnaissent encore Taiwan, dont le Belize et le Guatemala, pays d'Amérique latine que Mme Tsai a visités lors de sa tournée pour cimenter la relation avec ses rares alliés officiels, après une première étape à New York. Mais les Etats-Unis entretiennent de longue date une "ambiguïté stratégique" sur la question taïwanaise. Washington reconnaît Pékin depuis 1979, mais reste l'allié le plus puissant de Taïwan ainsi que son principal fournisseur d'armes. (Belga)