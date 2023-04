La Wallonie débloque 8 millions pour éviter une hausse des 'taxes déchets' communales

La hausse générale des coûts de l'énergie, des matières premières, des fournitures et des services a généré des surcoûts conjoncturels importants pour les communes et intercommunales de gestion des déchets ménagers, en termes de transport, de gestion des infrastructures, de traitement des déchets et de salaires. Afin d'éviter que ces surcoûts ne soient portés par les communes et au final par les citoyens via la taxe déchets communale, le gouvernement a décidé d'accorder un soutien extraordinaire aux 7 intercommunales de gestion des déchets, pour un montant total de 8 millions d'euros, au départ du budget régional 2023. Ce montant a été calculé sur base de la hausse des coûts estimée par chaque intercommunale pour l'année 2022, rapportée ensuite à l'habitant, afin que chaque commune puisse bénéficier de l'aide régionale indirectement (par rétrocession) et de manière proportionnelle à la taille de sa population, précise l'exécutif. "La gestion des déchets ménagers représente une mission de service public essentielle à la qualité de vie des citoyennes et des citoyens. La conjoncture économique met à mal cette tâche indispensable, en contraignant les communes et intercommunales à un périlleux exercice d'équilibriste pour éviter que les surcoûts engendrés ne se répercutent sur leurs finances, et de ce fait, sur celles des ménages wallons", commente pour sa part la ministre wallonne de l'Environnement, Céline Tellier (Ecolo). Selon elle, la nouvelle subvention régionale permettra de compenser environ 60% de la hausse des coûts induite par la crise énergétique. (Belga)