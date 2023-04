Le nombre de motards grièvement blessés sur les routes wallonnes a augmenté de 16% en 2022

Dans son rapport, l'AWSR explique que la grande majorité des accidents, soit 80%, se déroule entre les mois d'avril et d'octobre, période de "beaux jours". "La présence accrue de motards sur les routes à cette période et une pratique de la moto ponctuelle, essentiellement liée à des activités de loisirs, expliquent en grande partie ces chiffres", détaillent les experts, qui soulignent que sept motards wallons sur dix utilisent leur deux-roues en tant que loisir. L'AWSR souligne également qu'environ 170 motards sont victimes d'un accident grave sur le territoire wallon chaque année. L'organisme précise, qu'en moyenne, les cas sont deux fois plus graves que ceux impliquant les automobilistes. "Cette différence s'explique en grande partie par le fait que les motards ne disposent pas d'un habitacle protecteur, ce qui les rend plus vulnérables en cas d'accident. Dans la très grande majorité des accidents de moto mortels, c'est d'ailleurs le motard lui-même qui a perdu la vie", note l'AWSR. L'étude ajoute que 93% des accidents se déroulent en pleine journée et que 40% d'entre eux se passent le week-end. L'AWSR souligne en outre que près de la moitié des accrochages ont lieu hors agglomération, sur des routes limitées à 70 ou 90 kilomètres par heure. Selon le rapport, c'est dans les provinces de Luxembourg et de Namur que l'on relève le plus d'accidents graves, avec près de six motards tués ou blessés graves/100.000 habitants en province de Namur et près de huit en province de Luxembourg contre quatre motards tués/100.000 habitants en moyenne dans les trois autres provinces wallonnes. (Belga)