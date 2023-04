Les Belges à l'étranger - Vincent Kompany et Burnley pourraient être promus en Premier League dès vendredi

Les Clarets doivent pour cela aller battre Middlesbrough (3e) sur leur terrain, en espérant que, plus tôt, Luton Town (4e) ne gagne pas en déplacement à Milwall (5e). Dans le cas contraire, Kompany et ses hommes pourront toujours compter sur le duel face à leur poursuivant au classement, Sheffield United, dès ce lundi 10 avril. Burnley compte avant ces deux journées 84 points, soit 11 de plus que Sheffield United et 17 de plus que Middlesbrough et Luton Town. Ces deux derniers clubs ont joué un match de plus. Pour Kompany, le plus dur reste à venir. "Les deux matchs les plus difficiles arrivent maintenant. Il n'y a pas de meilleurs adversaires pour se tester. Middlesbrough et Sheffield ont beaucoup d'arguments offensifs. Ce sont deux défis en peu de temps." Même si une montée directe dépend du match de Luton, quelques heures avant celui de Burnley, Kompany compte préparer ce match comme les autres. "On n'y est pas encore. J'ai la chance de ne pas trop écouter les bruits extérieurs. Que nous gagnions ou perdions, l'équipe donnera tout comme toujours." (Belga)