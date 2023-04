L'estaminet bruxellois "In 't Spinnekopke" a reçu un Zinneke de bronze

Le Zinneke de bronze est une version miniature de la célèbre œuvre d'art de Tom Frantzen représentant un chien bâtard bruxellois, située dans la rue des Chartreux au cœur du centre-ville. Le "zinneke" est un croisement entre différentes races de chiens, et symbolise ainsi la diversité de Bruxelles. Il est remis chaque année à une personne ou une institution que la Région souhaite mettre à l'honneur. Anciens débits de boissons et bar-tabacs, les estaminets font partie du patrimoine culturel de la capitale. "In 't Spinnekopke", fondé en 1762, ne déroge pas à la tradition. A la carte, bières de qualité et plats typiques bruxellois, réinventés dans une version contemporaine. Riverains et touristes se mélangent naturellement au sein de l'établissement. Les premiers soulignent son caractère convivial et authentique, tandis que les seconds en parlent comme d'un lieu à la fois cosmopolite et folklorique. Coïncidence également, le restaurant se situe à deux pas de la véritable sculpture de l'artiste Tom Franssen. Les Zinneke de bronze les plus récents ont été attribués à Angèle, Caroline Pauwels et Lous and The Yakuza. Dans le monde culinaire, le chef étoilé Pierre Wynants et le pâtissier fournisseur de la Cour royale Herman Van Dender ont également été nommés ambassadeurs informels de Bruxelles. (Belga)