Liege Airport en ligne de mire du festival "Nourrir Liège"

Le festival de la transition alimentaire "Nourrir Liège" revient pour une 7e édition, du 13 au 23 avril, ainsi que son petit frère "Nourrir Les Campus", du 17 au 21 avril, pour une 2e édition. Plus d'une centaine d'activités sont organisées autour de nombreux partenaires en divers lieux à Liège ainsi qu'au sein des campus du Sart-Tilman et de Gembloux de l'Université de Liège. Les étudiants y seront sensibilisés à travers des master class axées sur diverses thématiques en lien avec l'alimentation. Parmi les moments phares, on peut citer la journée internationale des luttes paysannes, qui est organisée pour la première fois à Liège et qui aura pour thème l'artificialisation des terres. Organisée de manière à faire écho aux oppositions au développement de Liege Airport, cette journée de mobilisation se déroulera le dimanche 16 avril aux abords de l'aéroport liégeois, où se déploiera un cortège de plantation symbolique de patates. "Il y aura aussi un repas paysan à prix libre, des ateliers de sensibilisation et de petits concerts. Le rendez-vous se veut familial et ouvert à tous, tout en s'adressant aux politiques avec des messages forts", souligne Amandine Lejeune, pour le Réseau de soutien à l'agriculture paysanne (Resap). (Belga)