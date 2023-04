Lotto Super League - L'entraîneur du Club YLA Moerman rejoindra Anderlecht la saison prochaine comme adjoint

"Il sera donc un lien important entre les équipes de jeunes, les espoirs et l'équipe première des RSCA Women", a précisé le club. Moerman, 34 ans, avait déjà annoncé qu'il quitterait le Club YLA, qu'il dirige depuis 2021. Avant cela, il avait été actif à La Gantoise, où il avait déjà collaboré avec Mattheus, et à Zulte Waregem. "Le RSCA Women est depuis longtemps l'équipe phare du football féminin belge", a commenté Moerman. "Mais ce n'est pas tout : un club comme Anderlecht doit aussi avoir l'ambition d'obtenir des succès en termes de formation des jeunes et de promotion en équipe première. Cela correspond tout à fait à l'identité du club. Je suis donc très honoré de pouvoir y contribuer." (Belga)