Paris-Roubaix dames - Lotte Kopecky vise la victoire: "Certainement déçue si l'équipe ou moi ne gagnons pas"

L'équipe néerlandaise SD Worx a dominé les classiques flandriennes, mais Paris-Roubaix manque encore à son palmarès. Pour 2023, l'équipe peut surtout compter sur Lotte Kopecky, qui a déjà remporté cette saison le Circuit Het Nieuwsblad, la Nokere Koerse et le Tour des Flandres dans son pays. "J'avais coché Paris-Roubaix avant le début de saison. Mon printemps s'est déjà bien passé, mais cela ne me rend pas moins motivée pour triompher au Vélodrome de Roubaix. J'ai été détendue toute la saison. D'une certaine manière, je ressens moins de pression sur mes épaules. L'équipe aide beaucoup: on sait qu'on peut tirer des flèches dans une course sans aucun souci. On sait qu'il y a toujours d'autres coureurs prêts à prendre le relais". En 2023 aura seulement lieu la troisième édition de Paris-Roubaix dames, ce qui a une influence sur la course pour Kopecky : "De nombreuses équipes recherchent la tactique juste. On a déjà vu deux fois une victoire en solo après une longue échappée. Cette année un petit groupe peut aussi bien arriver à Roubaix. J'espère pouvoir faire le doublé Ronde/Paris-Roubaix, mais ce sera loin d'être facile." "Le facteur malchance joue aussi un rôle à Paris-Roubaix. J'attends aussi une forte opposition de Trek-Segafredo. Si je ne gagne pas, je serai certainement déçue, sauf si quelqu'un d'autre de SD Worx ne ramène le pavé à la maison." SD Worx s'alignera avec la sprinteuse néerlandaise Lorena Wiebes, la championne d'Europe. Par contre, sa compatriote Demi Vollering et la Suissesse Marlen Reusser ne seront pas là. (Belga)