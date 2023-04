Premier League - Frank Lampard de retour sur le banc de Chelsea jusqu'en fin de saison

Chelsea s'est séparé dimanche passé, au lendemain d'une défaite 0-2 face à Aston Villa, de Graham Potter, débauché de Brighton le 8 septembre pour succéder à Thomas Tuchel. Les 'Blues' pointent au 11e rang du championnat et risquent de manquer la qualification à une compétition européenne la saison prochaine. Ils restent encore en course en Ligue des Champions, où ils défieront le Real Madrid en quarts de finale, avec un match aller à Madrid le 12 avril et un retour à Londres six jours plus tard. Icône du club en tant que joueur, avec 13 saisons, 648 matchs joués, 211 buts, une Ligue des Champions et trois championnats à son actif, Lampard a entraîné les 'Blues' entre juillet 2019 et janvier 2021, terminant quatrième au terme de la saison 2019/2020. Il avait également entrainé les jeunes du club entre 2017 et 2018. Lampard, qui a aussi dirigé Derby County, avait commencé la saison sur le banc d'Everton, mais il a été remercié le 23 janvier dernier, un an après sa nomination, alors que le club était avant-dernier du championnat. (Belga)