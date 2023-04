Rappel de palourdes de la marque Krijn Verwijs Yerseke pour présence potentielle d'E.Coli

Le produit en question se vend en filet d'un kilogramme et possède comme date de péremption le 07/04/2023. Il porte le numéro de lot 309013. L'Afsca demande aux personnes ayant acheté le produit de ne pas le consommer et de le ramener dans le point de vente où elles se le sont procuré. Pour toute information complémentaire, les clients peuvent se tourner vers le point de contact de l'Afsca pour les consommateurs au 0800/13.550 ou via pointdecontact@afsca.be. (Belga)