Rappel d'un complément alimentaire "Vigne rouge" Purasana

Cette décision a été prise en concertation avec l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca). Il est demandé aux personnes qui en auraient acheté entre le 28/07/2022 et le 29/03/2023 de le rapporter au point de vente. Les numéros de lots concernés sont les 220517AJA et 220905AHA, avec les dates de péremption 31/05/2025 et 30/09/2025. (Belga)