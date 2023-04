Sonde spatiale Juice - Les scientifiques belges partent à la conquête des lunes de Jupiter

L'institut Star analysera, dans quelques années (l'arrivée de la sonde aux abords des lunes Ganymède, Callisto et Europe est planifiée pour juillet 2031), les données des aurores des lunes de Jupiter. L'IASB a travaillé au développement de MAJIS, un spectromètre imageur visible et infrarouge qui est l'un des dix instruments scientifiques embarqués par la sonde spatiale. Le défi consistait à proposer un outil qui tient la distance et résiste aux conditions difficiles du vide spatial. Cet instrument MAJIS a été testé par le Centre spatial de Liège, attaché à l'ULiège. Le centre a également contrôlé la qualité de l'UVS, un spectrographe d'ultraviolets. Comme l'institut d'Uccle, l'Observatoire royal de Belgique (ORB) a confectionné les outils qui équipent la sonde spatiale. L'observatoire est impliqué dans quatre instruments de Juice, dont le but est notamment de sonder l'intérieur des lunes. "Pour la première fois nous allons étudier des lunes, autres que celle de la Terre, avec la même précision qu'une analyse de planète", s'enthousiasme Bertrand Bonfond, astrophysicien attaché à l'Institut Star. Les aurores de la lune Ganymède sont observables de loin, mais la précision des données rapportées par Juice constituera une "révolution" pour l'astrophysicien spécialiste de la planète Jupiter. Le roi Philippe assistera au lancement de la sonde spatiale. Le souverain reste en Guyane française entre le 11 et 14 avril. Le secrétaire d'État pour la Relance et les Investissements stratégiques, chargé de la Politique scientifique, Thomas Dermine (PS), l'accompagne. (Belga)