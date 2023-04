Afrique du Sud: un pilote se pose avec un serpent venimeux dans le cockpit

Rudolf Erasmus pilotait lundi un petit avion de tourisme avec quatre passagers à son bord, de Bloemfontein à Pretoria, dans le centre du pays, lorsqu'il a senti dans son dos la présence de ce qui s'est révélé être un serpent cobra, l'un des plus venimeux de son espèce. En dépit de l'énorme danger qu'il courrait alors, le pilote est parvenu à poser son avion sans incident à Welkom, situé à mi-chemin de sa route. "Je souhaite féliciter Rudolf pour les décisions courageuses qu'il a prises et pour la façon dont il a géré ce qui aurait pu être un incident aérien majeur", a déclaré à ce propos le directeur de l'Autorité sud-africaine pour l'aviation civile, Poppy Khoza. "Il est resté calme face à une situation dangereuse et a réussi à poser l'avion sans aucun danger pour lui ou ses passagers, démontrant ainsi au monde être un ambassadeur de la sécurité aérienne de premier ordre", a-t-il ajouté. Rudolf Erasmus a indiqué à des médias locaux avoir pris conscience de la présence du serpent lorsqu'il a ressenti quelque chose de froid dans son dos. "Au début j'ai cru que c'était ma bouteille d'eau ... mais j'ai ensuite réalisé que c'était quelque chose d'autre et alors je n'ai pas bougé", a-t-il raconté à News24 outlet. Les cobras se rencontrent en général dans le sud-ouest de l'Afrique du Sud, et sont particulièrement venimeux, provoquant la mort de leurs victimes si elles ne sont pas traitées immédiatement. (Belga)