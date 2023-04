ATP Estoril - Quatrième demi-finale en 2023 pour Gillé-Vliegen : "Nous voulons aller chercher ce titre"

"Nous ne savons pas ce qui s'est exactement passé", a confié Joran Vliegen à l'Agence BELGA. "On nous a simplement expliqué qu'un de nos adversaires s'était retiré. On suppose qu'Albot devait aller jouer quelque part d'autre en simple, et qu'il n'avait pas envie de rester, mais ce n'est qu'une rumeur. Mais bon, nous sommes satisfaits de notre entrée en lice dans le tournoi. Un premier match sur terre battue est toujours un peu compliqué. Les conditions sont différentes, le jeu également. Cela faisait un petit temps aussi que nous n'avions plus joué en tournoi, vu que n'entrions pas dans le tableau à Indian Wells et à Miami. Mais cela s'est bien passé". Samedi Sander Gillé et Joran Vliegen, déjà vainqueurs à Pune en Inde, début janvier, rencontreront les Portugais Nuno Borges (ATP 129) et Francisco Cabral (ATP 53), tenants du trophée. "Nous ne connaissons pas grand-chose à leur sujet", a poursuivi le gaucher de Maaseik. "Nous avons suivi quelque peu leur quart de finale (contre le Néerlandais Robin Haase et l'Autrichien Philipp Oswald, ndlr). Ils jouent évidemment à domicile et ont réussi à remporter le tournoi l'an dernier. Leur match s'est d'ailleurs déroulé devant des tribunes pleines et nous nous attendons dès lors à une chaude réception. Nous voulons aller chercher ce titre, et cette demi-finale est une belle opportunité de s'en rapprocher, mais nous savons que nous devrons produire notre meilleur tennis pour y arriver". (Belga)