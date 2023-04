Climat - Malgré Lula et les promesses, toujours plus de déforestation en Amazonie brésilienne

Le dispositif de surveillance par satellite de l'Institut national de recherche spatiale (INPE) a détecté 356 kilomètres carrés de couverture forestière détruits en un mois dans la partie brésilienne de la plus grande forêt tropicale du monde. Soit une augmentation de 14% par rapport à mars 2022, dernière année du gouvernement de Jair Bolsonaro (2019-2022) qui s'autoproclamait "Capitaine tronçonneuse". Sur la période janvier à mars, la destruction de l'Amazonie brésilienne est la deuxième plus importante de l'histoire, avec 844 kilomètres carrés détruits, juste derrière 2022 (941 kilomètres carrés). "Les données montrent qu'il existe un scénario complexe face à l'affaiblissement du contrôle dans la région et au discours pro-illégalité de ces dernières années", indique à l'AFP Mariana Napolitano, responsable de la conservation pour l'ONG WWF-Brésil. "Bien que le gouvernement actuel ait démontré son intention de lutter très sérieusement contre la déforestation, il faudra du temps pour changer le scénario", estime-t-elle. Dès le premier jour de son mandat, Lula avait signé une foule de décrets, créant un groupe de travail interministériel sur la déforestation et réactivant le Fonds Amazonie, une initiative financée par des dons étrangers mais suspendue sous le gouvernement Bolsonaro. Le gouvernement Lula est face à un dilemme: il a besoin de financement pour réduire la déforestation, mais il doit avant tout réduire la déforestation pour donner des gages de confiance et attirer ces financements. (Belga)