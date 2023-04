Conflit israélo-palestinien - Violentes explosions dans la région de Tyr dans le sud du Liban

L'un des habitants du camp de réfugiés palestiniens de Rachidiyé, proche de Tyr, Abou Ahmad, a indiqué à l'AFP avoir "entendu des explosions", précisant que "deux obus au moins sont tombés près du camp". Un correspondant de l'AFP dans cette région a indiqué qu'un obus était tombé sur le toit d'une maison dans une plantation proche du camp, faisant des dégâts matériels. La chaîne du Hezbollah pro-iranien, Al Manar, a indiqué que les bombardements avaient visé trois zones dans le sud du Liban, dont le secteur du camp de Rachidiyé. L'armée israélienne a annoncé vendredi avant l'aube qu'elle était en train de mener des frappes "au Liban", d'où ont été tirées la veille plus d'une trentaine de roquettes vers Israël, sans plus de précision. Israël avait dit avoir la certitude que les tirs de roquettes du Liban, non revendiqués, étaient "palestiniens", et probablement selon elle l'oeuvre du Hamas ou du Jihad islamique. "Nous frapperons nos ennemis et ils paieront le prix de chaque agression", a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. (Belga)