Delhaize - Delhaize prêt à tout pour assurer la continuité de ses activités lors du week-end

À l'aube d'un long week-end généralement marqué par un important chiffre d'affaires, le risque est grand de voir les syndicats mener de nouvelles actions de protestation contre la décision de la direction de franchiser ses 128 magasins encore en gestion propre. Il est probable que plusieurs succursales gardent portes closes, selon une source syndicale. Le centre de distribution pourrait également être visé. Delhaize va tout faire pour assurer la continuité de ses activités, indique l'entreprise. Les manoeuvres ont débuté dès ce vendredi, avec l'envoi d'huissiers pour déloger les grévistes aux magasins d'Alost et Ledeberg (Gand). "Nous n'agissons de la sorte que là où il y a de nombreuses personnes désireuses de travailler", précise le porte-parole de l'entreprise. Les syndicats socialiste Setca, libéral CGSLB et la CNE y voient une "déclaration de guerre". Ils dénoncent un passage en force de la direction en remplaçant les grévistes par des étudiants et des agents de sécurité, chargés de garantir l'ouverture tout au long de la journée. Le front commun déplore en outre que la première réunion avec le conciliateur social n'intervienne que le 18 avril, soit "très tardivement, sous prétexte d'incompatibilité d'agenda alors qu'aucune autre date plus proche n'a été proposée aux syndicats". Vendredi, 78 des 128 magasins concernés par l'annonce de la direction sont ouverts. Les points noirs se trouvent principalement à Bruxelles et en Wallonie. (Belga)