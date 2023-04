Des élèves d'écoles secondaires s'expriment sur l'environnement au Parlement wallon

Organisée depuis 2006 à l'initiative de GoodPlanet, cette action a pour but de permettre aux jeunes de s'initier à la démocratie et à la citoyenneté en faveur de l'environnement. L'objectif est également que leurs idées puissent inspirer les politiques. En l'occurrence, Sabine Roberty, Laurent Agache, Nicolas Janssen, Julien Matagne et Antoine Hermant, les députés qui avaient cette fois répondu à l'appel. Les élèves ont d'abord présenté les projets qu'ils ont mis en place dans leurs établissements: échoppe zéro déchet favorisant les fruits et légumes, repas de classe zéro déchet, utilisation de gourdes, remplacement des emballages jetables des sandwichs par des pochettes en tissu... Les jeunes se sont ensuite entretenus avec les députés dans le cadre d'une commission parlementaire ayant pour thèmes le zéro déchet, la gestion de l'eau et l'alimentation durable. Enfin, une séance plénière était prévue avec la ministre wallonne de l'Environnement, Céline Tellier (Ecolo). Malheureusement, cette dernière n'a pas pu être présente mais les questions des élèves lui seront remises afin qu'elle puisse y répondre. (Belga)