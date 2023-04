Invasion de l'Ukraine - Kiev qualifie les documents qui ont fuité de faux

Le New York Times mentionnait jeudi la fuite de documents tendant à démontrer que les préparatifs ukrainiens en vue d'une contre-attaque seraient terminés d'ici le 30 avril. Kiev disposerait ainsi de 60.000 soldats, d'environ 250 chars et de plus de 350 blindés. Selon des analystes militaires, les documents semblent avoir été modifiés à certains endroits, par exemple en gonflant les estimations américaines des victimes ukrainiennes et en sous-estimant le nombre de morts côté russe. Ces adaptations pourraient indiquer une tentative de désinformation de la part de Moscou, estiment les analystes. L'offensive russe en Ukraine dure maintenant depuis plus de 13 mois et la Russie contrôle environ 20% du territoire ukrainien, y compris la péninsule de Crimée annexée en 2014. (Belga)