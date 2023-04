Invasion de l'Ukraine - La paix en Ukraine passe par l'établissement d'un "nouvel ordre mondial", selon Moscou

"Les négociations ne peuvent avoir lieu que sur la base de la prise en compte des intérêts russes", a dit Sergueï Lavrov. "Il s'agit des principes sur lesquels seront fondés le nouvel ordre mondial", a-t-il ajouté, lors d'une conférence de presse avec son homologue turc, Mevlüt Cavusoglu. Par ailleurs, Moscou menace de remettre en cause l'accord permettant l'exportation des céréales ukrainiennes si rien n'est fait pour lever les obstacles aux exportations d'engrais et de produits alimentaires russes. "S'il n'y a aucun progrès dans la levée des obstacles aux exportations d'engrais et de céréales russes, alors nous nous demanderons si cet accord est nécessaire", a encore déclaré le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov, lors de ce déplacement à Ankara. (Belga)