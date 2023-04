Invasion de l'Ukraine - Le Pentagone enquête sur des fuites de documents confidentiels concernant l'Ukraine

Interrogé, le Pentagone a dit être en train d'enquêter sur le sujet. "Nous sommes au courant des informations de presse concernant des messages publiés sur les réseaux sociaux et le ministère est en train d'examiner la question", a déclaré une porte-parole du Pentagone, Sabrina Singh. Ces documents, qui datent du début du mois de mars selon le quotidien américain, évoquent par exemple le rythme auquel les forces ukrainiennes utilisent les cruciales munitions des lance-roquettes mobiles Himars, ou encore le calendrier des livraisons d'armes ou des formations fournies par l'Occident aux soldats de Kiev. Les documents, partagés sur Twitter et Telegram, semblent authentiques, selon des experts cités par le journal new-yorkais, mais certains auraient été altérés de façon à présenter la situation russe sous un jour plus favorable, notamment en minimisant l'ampleur de leurs pertes. Selon ces fuites, 12 brigades ukrainiennes seraient en train d'être constituées, dont neuf entraînées et équipées par les États-Unis, note le New York Times. (Belga)