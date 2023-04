Le journaliste américain Gershkovich officiellement inculpé d'"espionnage" en Russie

Selon Interfax, Evan Gershkovich, correspondant du Wall Street Journal ayant également travaillé pour l'AFP par le passé, est poursuivi sur la base de l'article 276 du code pénal russe, un chef d'accusation passible de 20 ans de prison. D'une même voix, les chefs démocrate et républicain du Sénat américain ont exhorté vendredi à la libération "immédiate" du journaliste. "Nous condamnons fermement la détention arbitraire de ce citoyen américain et reporter au Wall Street Journal", ont écrit le démocrate Chuck Schumer et le républicain Mitch McConnell dans un rare communiqué commun. Evan Gershkovich a été arrêté à Ekaterinbourg dans l'Oural par les services de sécurité russes. Son arrestation, la première d'un journaliste étranger pour des accusations aussi graves depuis l'URSS, intervient dans un contexte de répression accrue en Russie contre la presse depuis l'offensive contre l'Ukraine, qui a fortement tendu les rapports entre Moscou et Washington. L'agence de presse russe, Tass, a rapporté que le journaliste avait "catégoriquement" nié les accusations retenues contre lui. (Belga)