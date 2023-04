Le nombre de bénéficiaires des allocations de chômage en légère baisse en Wallonie en mars

La Wallonie comptait ainsi 213.690 demandeurs d'emploi inoccupés à la fin du mois dernier. Parmi ceux-ci, 19% sont âgés de moins de 25 ans et 24% ont 50 ans et plus. Par ailleurs, 22% sont inoccupés depuis moins de six mois et 44% depuis deux ans et plus. Ce nombre de 213.690 demandeurs d'emploi inoccupés comprend 119.571 demandeurs d'emploi demandeurs d'allocations (dont 1.329 en Communauté germanophone) et 38.029 jeunes en stage d'insertion professionnelle (dont 149 en Communauté germanophone). S'y ajoutaient 24.748 demandeurs d'emploi inscrits obligatoirement et 31.342 demandeurs d'emploi inscrits librement. (Belga)